So werden die Schulmeister im Tischtennis an der Max-Lingner-Schule Jessen ermittelt

Jessen/MZ. - Es ist die Sportstunde an diesem Montag in der Max-Lingner-Schule in Jessen. So fliegen kurz vor Mittag unterschiedliche Bälle durch die Sporthalle. Insbesondere vier kleine Zelluloidkugeln werden mit Verve zwischen Stian, Emil, Mateo und Luis sowie Ronja, Selly Lee, Tilda und Hanna hin- und hergespielt.

Zum Wochenbeginn haben die Grundschüler der Max-Linger-Schule die Endrunde der diesjährigen Tischtennis-Schulmeisterschaft bestritten. „Das Format ist das der Mini-Meisterschaft des Deutschen Tischtennis-Bundes“ (DTTB), sagt Harald Hecht.

Turnierleiter Harald Hecht (2. v. l.) ermittelt die Finalpaarungen. (Foto: Thomas Keil)

Der Organisator des Turniers hat alle Hände voll zu tun, die Spielpläne auszufüllen, die Tische zuzuweisen und die Schiedsrichter zu unterstützen. Schließlich sind an diesem Tag die Finalisten aller vier Klassenstufen gefordert. „Die letzten acht Mädels und Jungs haben wir zuvor in den Klassen ermittelt.“

Shelly Lee Krüger gewinnt bei den Mädels der vierten Klassen. (Foto: Thomas Keil)

Hilfe erhält der Übungsleiter des SV Allemannia Jessen von Polina Gladkich aus der 4 b. „Ich bin heute die weltbeste Schiedsrichterin“, meint sie voller Selbstbewusstsein. Außerdem sei sie an diesem Tag des Tischtennissveteranen Sekretärin. Folglich sind wohl auch dank Polinas Hilfe die zwölf Partien der Viertklässler zügig ausgespielt und können noch vor Mittag die Sieger geehrt werden.

Emil Schoppe sichert sich den Sieg bei den Jungs der Viertklässler. (Foto: Thomas Keil)

Bei den Mädchen haben Tilda Thieme, Shelly Lee Krüger, Hanna Hanke und Ronja Hopp den Sprung ins Finale geschafft. Stian Thieme, Emil Schoppe, Mateo Plott und Luis Allenberg komplettieren die Endrunde bei den Jungs.

Stian Thieme, Emil Schoppe, Mateo Plott und Luis Allenberg (v.l.) sind die Finalisten der Jungs der vierten Klassen. (Foto: Thomas Keil)

Gespielt wird der Modus „Bester aus Drei“. Pro Spiel sind also zwei Gewinnsätze nötig. Für Harald Hecht sind Shelly Lee und Tilda von Anfang an die Favoriten bei den Mädchen. Damit behält er Recht – Erstere sichert sich mit sechs gespielten und gewonnen Sätzen den Sieg in ihrer Klassenstufe. Tilda wird Zweite. Jedes Spiel der Mädchen dauert lediglich zwei Sätze. Bei den Jungs sieht es anfangs ähnlich aus, aber im Finale braucht Emil Schoppe drei Sätze bis zu seinem Sieg über Stian Thieme. Letzterer wurde übrigens im Vorjahr noch Sieger bei den damaligen dritten Klassen.

Tilda Thime, Shelly Lee Krüger, Hanna Hanke und Ronja Hopp (v. l.) spielen bei den Viertklässlerinnen um den Sieg. (Foto: Thomas Keil)

Die Mini-Meisterschaften des DTTB werden seit 1983 ausgetragen. „Die Kinder dürfen allerdings keinerlei Spielberechtigung eines der DTTB-Mitgliedsverbände haben“, ergänzt Harald Hecht. Er habe dieses Turnier vor knapp 30 Jahren an der Max-Linger-Schule eingeführt. Hier leitet er auch die schuleigene Tischtennis-Arbeitsgemeinschaft. „Ebenso wie am benachbarten Gymnasium und an der Oberschule Jessen-Nord“, ergänzt der lizenzierte Nachwuchstrainer und immer noch aktive Spieler.