Das 187. Schloss- und Heimatfest in Annaburg ist vorüber. Die Kinderspiel-Tradition soll in Annaburg wieder aufleben. Warum ein Umzug erforderlich ist.

So war das Schloss- und Heimatfest in Annaburg - Das sind die Bilder vom Wochenende

Sommer in Sachsen-Anhalt

Den Auftakt des 187. Schloss- und Heimatfestes bildete am Mittwoch das Rosenfest. Künftig soll es stets der erste Programmpunkt sein, wenn sich die Annaburger zu ihrer Traditionsfeier treffen.

Annaburg/MZ. - Gut gelaunt steht Stefan Schmidt am Sonntagnachmittag auf dem Festplatz und schaut in die Runde. Aus dem Festzelt dringt Musik. Wie auch in den Stunden davor, als zunächst die Elbaue-Musikanten und dann die Blitze Blauen aus Belgern für Stimmung gesorgt hatten.