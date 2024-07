In Grabo packt die Dorfgemeinschaft die Dinge geschlossen an. Wie das resultierende Heimatfest gestaltet wird.

So stellen die Bewohner des Ortes Grabo ihr Heimatfest gemeinsam auf die Beine

Dorf- und Heimatfest 2024 in Grabo

Sportlich fit und mit Elan brachte eine kleine Abordnung des Injoy aus Jessen ihre Darbietung in Grabo aufs Parkett.

Grabo/MZ. - Da, wo man im Dorf die Gemeinschaft lebt, wo das Miteinander wirklich groß geschrieben wird und sich einer auf den anderen verlassen kann, fühlen sich die Menschen wohl. In Grabo ist solch eine Aura zu spüren.

Wohl ohne Nachwuchssorgen: der Chor des Heimatvereins (Foto: Sven Gückel)

Wenn etwa das Heimatfest alljährlich seine Pforten öffnet, wird den Besuchern ein Programm geboten, an dem viele ihren Anteil haben. So auch am vergangenen Wochenende, als das 23. Heimatfest seine Gäste willkommen hieß.

Das Festzelt zeigte sich an allen drei Tagen gut gefüllt. (Foto: Sven Gückel)

Federführend bei dessen Vorbereitung und Durchführung war der Heimatverein, der in diesem Jahr sein 25. Bestehen feiert. 32 Mitglieder zählt der Verein aktuell. Sie alle haben es sich zur Aufgabe gemacht, das kulturelle und gesellschaftliche Leben im Ort hochzuhalten.

Wortgewandt und mit Sprachwitz erfreute Elias Zarrad als Fußballer "Storchenbein Zarrad" das Publikum im Zelt. (Foto: Sven Gückel)

„Wir kümmern uns um das Osterfeuer, organisieren Weihnachtsfeiern, nehmen mit einem eigenen Fahrzeug regelmäßig am Festumzug in Jessen teil – wobei stets 80 Kilogramm Bonbons an der Strecke verteilt werden – und lenken die Geschicke des Heimatfestes“, berichtet der Vereinsvorsitzende Dirk Zarrad.

Die "Grabower Dorfhühner" zeigen eine beschirmte Tanzperformance. (Foto: Sven Gückel)

Aber auch die Pflege des Graboer Kriegerdenkmals, die Aufführung eines weihnachtlichen Krippenspiels und die Organisation von Tagesfahrten für die Senioren gehören zum Arbeitsspektrum.

Jennifer Röder bot Helene Fischer nicht im Playback - sie sang vielmehr einen Titel von ihr mit geübter Stimme selbstJennifer Röder bot Helene Fischer nicht im Playback – sie sang vielmehr einen Titel von ihr mit geübter Stimme selbst. (Foto: Sven Gückel)

Stolz ist Zarrad zudem auf die Tradition, dass man jedem Einwohner ab dem 60. Lebensjahr alle fünf Jahre mit einem Strauß Blumen zum Geburtstag gratuliert. „Diese Wertschätzung kommt bei den Frauen und Männern stets gut an“, ergänzt er.

Auch die Jüngsten legten sich auf der Heimatfestbühne voll ins Zeug. (Foto: Sven Gückel)

Getragen wird dieses Engagement durch ein stabiles Netzwerk, dessen weitere Säulen die Freiwillige Feuerwehr des Ortes und der Ortschaftsrat sind.