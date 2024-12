Die Geschwister Platz lassen Schachherzen in Annaburg und der Umgebung höher schlagen. Wo sie das königliche Spiel überall lehren. Warum sie sich für diesen Sport begeistern.

So sorgen die Geschwister Platz beim Schachsportclub Annaburg für Aufschwung

Evelyn und Daniel Platz leiten das Schachtraining des Nachwuchses in Annaburg.

Annaburg/MZ. - Es scheint so, als überlegte Emely hier in der Annaburger Volkssolidarität, wohin sie den Springer, als Lord Cardigans leichte Kavalleriebrigade, auf dem Feld schicken soll. Zurück nach D3 wäre die Ausgangsstellung. Doch das Ziel wären die durch die blauen Bauern am oberen Rand des Spielfeldes besetzten Feldschanzen.