So ist Imker Thomas Radetzki in Jessen für seinen Einsatz rund um die Biene ausgezeichnet worden

Imker in Jessen

Vorfreude auf Honig: Thomas Radetzki puhlt die süße Köstlichkeit aus einem Loch in den Waben seiner Jessener Bienen.

Jessen/MZ. - Bienen sind seine Welt. Das ist an diesem sonnigen Julitag bereits an der Grundstückseinfahrt deutlich zu sehen. Das Gras steht einen guten halben Meter hoch im Vorgarten. Dazwischen blühen unterschiedlichste Wiesenblumen. Direkt dahinter stehen die ersten zwei Bienenstöcke. „Aber heute fliegen sie eher schwach“, wundert sich Thomas Radetzki hier im Mühlweg in Jessen.