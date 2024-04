Annaburg/MZ. - Gefährliche Schätzaktion beim Vereinfacht-Verein: zum Fest der Vereine sollen die Besucher an dessen Stand unter anderem die Anzahl der Gummibärchen im Glas schätzen. Wirklich gefährlich – für die Gummibärchen. „Eins fehlt auch schon“, geben die jungen Mitglieder auf Annaburgs Marktplatz zerknirscht zu. Aber bei diesem solle es nun bleiben.

Annaburgs Floriansjünger bewirten die Gäste mit Soljanka. (Foto: Thomas Keil)

Hier findet man am Sonntag auch Emma Ihrke, allerdings in Zivil und als Vereinsmitglied. Ihr weißes Kleid der Rosenprinzessin hat sie mittlerweile abgelegt. Als solche hatte sie zusammen mit Bürgermeister Stefan Schmidt pünktlich um 12 Uhr das Fest der Vereine auf Annaburgs Marktplatz eröffnet. „Es war eine meiner letzten Amtshandlungen als Hoheit“, sagt sie.

Rosenprinzessin Emma Ihrke und Bernd Bachmann angeln einen dicken Fisch. (Foto: Thomas Keil)

Zusammen mit dem Stadtoberhaupt der Rosenstadt erkundet sie danach das Gelände rund um den Michael-Stifel-Brunnen. Dabei probiert sie einige der Angebote aus. So zieht sie am Stand des Angelvereins „Ausdauer“ zusammen mit Vereinsmitglied Bernd Bachmann einen dicken Fisch an Land – zweimal greift der Haken jeweils gleich beim ersten Versuch in die vorbereitete Öse des Üb-Fisches.

Hobby-DJ Marcel Matthias sorgt für die passende Musik auf dem Markt. (Foto: Thomas Keil)

Derweil sorgt Marcel Matthias für die passende akustische Untermalung. Auf der improvisierten Bühne auf einem Anhänger hat er sein DJ-Pult aufgebaut. „Nachher mischen wir noch den Sound für die Band“, freut er sich.

Heidemarie Reuschel (l.) probiert sich an den Schätzaufgaben. (Foto: Thomas Keil)

Insgesamt 23 Vereine und Vereinigungen präsentieren sich laut Stefan Schmidt. Dazu kämen noch vier Gewerbetreibende. „Diese sichern hauptsächlich die Verpflegung ab“, erläutert der Bürgermeister. Er freut sich vor allem ob des Zuspruchs.

Macht er mit geschlossenen Augen: Karl Böhme legt mti seinen drei Versuchen in Summe 12,3 Meter vor. (Foto: Thomas Keil)

Bereits zur Mittagszeit tummeln sich mehrere hundert Besucher auf dem Platz. Die Angebote lauten beispielsweise Bierrutsche, Angeln oder Schachspielen. Wer es ruhiger mag, ist bei den Kaninchen- und Geflügelzüchtern gut augfgehoben. Hier lassen sich unter anderem Lachshühner beobachten.

Des Lachshuhn-Hahn aus der Zucht Stephan Haftendorns ist unbeeindruckt vom Trubel auf dem Annaburger Markt. (Foto: Thomas Keil)

Für das kleine Glück häkeln die Mitglieder der Prettiner Ortsgruppe des Vereins Dübener Heide sogenannte Glückswürmchen. „Die sind so ähnlich wie Glückskekse“, sagt angela Demele. So kämen in die geringelten Wollbänder kleine Zettel mit Glücksbotschaften, erläutert das Vereinsmitglied.

Heike Krügel, Gerlinde Pavlik und Angela Demele häkeln Glückswürmchen. (Foto: Thomas Keil)

Beim eingangs geschidlerten Schätzen gibt es übrigens Eintrittskarten für das kommende Con:Action-Festival zu gewinnen. Wer diese am Ende abgeräumt hat, war bis Redaktionsschluss noch offen.