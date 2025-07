Sekundarschüler aus Elster besuchen im Rahmen einer Projektwoche die Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau. Was Lisa Richter und Jonas Röcklebe darüber erzählen.

Elster/MZ. - Wenn Lisa Richter vom Besuch der Konzentrationslager in Auschwitz und Birkenau erzählt, schießen der Sekundarschülerin aus Elster sofort die Tränen in die Augen. „Das war schon heftig. Ich versuche, es langsam zu verarbeiten“, sagt sie, denn in stillen Momenten werden die Bilder des Grauens wieder präsent. Sie hat beim Rundgang durch die Vernichtungslager zweimal den Raum verlassen müssen, um ihren Emotionen freien Lauf zu lassen.