Volleyballmannschaft der Sekundarschule Jessen-Nord fährt zum Regionalfinale „Jugend trainiert für Olympia“ nach Wolfen. Was der Inhalt des Abschlusstrainings gewesen ist.

Die Jungen-Mannschaft der Sekundarschule Jessen-Nord fährt am 26. November zum Regionalfinale nach Wolfen.

Jessen/MZ. - Der Preis ist nicht heiß – sondern bunt! Wenn die Volleyball-Mannschaft der Sekundarschule Jessen-Nord (U 18) das Regionalfinale „Jugend trainiert für Olympia“ am 26. November in Wolfen gewinnt, lassen sich alle Jungs die Haare färben. „Pink ist auch dabei“, meint Leonie Müller, die für die Farbauswahl zuständig ist. Die 16-Jährige ist über ihren Freund Lesley Werner zur Schul-AG Volleyball gekommen und spielt in ihrer Freizeit für das Kreisliga-Team in Großtreben.