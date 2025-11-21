Schlag gegen Drogenhandel Drogenrazzia in zwei Wohnungen in Rodleben und Dessau - 43-Jähriger ist im Fokus der Ermittler

Ermittler haben am Donnerstag zwei Wohnungen in in Rodleben und Dessau durchsucht. Eine Diensthundeführereinheit war mit im Einsatz. Was die Polizei bei ihrem Einsatz gefunden hat.