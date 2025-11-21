Schlag gegen Drogenhandel Drogenrazzia in zwei Wohnungen in Rodleben und Dessau - 43-Jähriger ist im Fokus der Ermittler
Ermittler haben am Donnerstag zwei Wohnungen in in Rodleben und Dessau durchsucht. Eine Diensthundeführereinheit war mit im Einsatz. Was die Polizei bei ihrem Einsatz gefunden hat.
Dessau-Rosslau/MZ. - Im Rahmen einer Drogenrazzia hat die Polizei am Donnerstag, 20. November, zwei Wohnungen in Rodleben und Dessau durchsucht und Drogen sicher gestellt. Das hat die Polizei am Freitag bestätigt.