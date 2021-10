SEK-Einsatz bei Wohnungsdurchsuchung in Mellnitz

Mellnitz/MZ - Die Beschaulichkeit des kleinen Mellnitz, Ortsteil im Norden der Stadt Jessen, wurde am späten Mittwochvormittag jäh unterbrochen. Polizisten in Zivil und Uniform und ein Sondereinsatzkommando - um die 15 Beamte mit mehreren Fahrzeugen - durchsuchten eine Wohnung in einem Mietshaus. Als die MZ davon erfuhr, war alles bereits geschehen. Und der Ort hatte seine Ruhe wieder. Wenn nicht Einwohner noch vor der Tür gestanden und jeden Neuankömmling genau unter die Lupe genommen hätten.

„Meinen Untermieter hatte man gesucht“, erzählte der Mann, der sich als Besitzer des Hauses zu erkennen gab, in dem die Polizei unmittelbar zuvor noch zugange war. Johannes Braun, Pressesprecher in der Polizeiinspektion in Dessau, wollte dies weder bestätigen, noch dementieren. „Es handelte sich um Durchsuchungsmaßnahmen der Landespolizei Sachsen-Anhalt gemeinsam mit der Landespolizei Bayern“, so Braun. Er bestätigte auch, dass Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt involviert gewesen seien. Zum Anlass des für den Ort ungewöhnlichen Polizeieinsatzes erklärte Braun lediglich, dass jemand „wegen mehrerer Ermittlungsverfahren gesucht“ worden sei.

Laut Vermieter war der Mann Mittdreißiger und habe erst seit etwa Februar in dem Haus gewohnt. Weil er jedoch ohnehin Mietschuldner sei, sei die Wohnung inzwischen gekündigt gewesen und leer. Die Tür habe auch offen gestanden, so der Vermieter. Der Mann war also weg, lediglich der Briefkasten quelle noch über, meinte der Vermieter.