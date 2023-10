An der Hauptverkehrsader in Schweinitz wird gebaut. Das bringt einige Probleme mit sich. Was die Landesstraßenbaubehörde als Auftraggeber dazu äußert.

Blick auf die Baustelle (B 187) in Schweinitz. Gegenüber der Gaststätte „Weintraube“ ist eine Verkehrsinsel entstanden, die in der Diskussion steht.

Schweinitz/MZ - Keine Baustelle in der Region hat in letzter Zeit für so viel Aufregung gesorgt wie die in Schweinitz. Die B 187 ist nicht durchgängig passierbar. Die ausgeschilderte Umleitung über Annaburg und Löben wird von vielen ignoriert. Stattdessen suchen sie sich über schmale Straßen und Wege eine Fahrtroute. Anwohner sind genervt. Bäume werden an- oder in einem Fall sogar umgefahren, ein Straßenschild ebenfalls, wird der MZ berichtet.