Schülerin aus Jessen erfüllt sich einen Traum - Heute wird sie im Roten Rathaus empfangen

Jessen/MZ - Die Aufregung ist spürbar. Wenn Lea Kolberg von ihrem 14-tägigen Aufenthalt in Michigan spricht, bekommt die Sekundarschülerin aus Jessen sofort rote Wangen. Sie hat die USA in ihr Herz geschlossen und plant spätestens nach der Ausbildung zur Pflegefachfrau weitere Reisen in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Nach der Bewerbung bei der Organisation Youth For Understanding (YFU) inklusive dem Empfehlungsschreiben von Lehrerin Kerstin Weiner wird die Schulsprecherin zum Intensiv-Gespräch nach Magdeburg eingeladen und stellt sich dort den Fragen einer Kommission. „Nach zwei Wochen Wartezeit lag ein dicker Umschlag im Briefkasten“, blickt die 15-Jährige auf einen Moment zurück, der selbst im Nachgang noch Lampenfieber auslöst. Als sie den Umschlag öffnet, steht fest: Ich habe das Ticket in der Tasche! Lehrerin Kerstin Weiner erzählt, dass sie Lea Kolberg in der Empfehlung als „absolut zuverlässige Schülerin“ beschrieben hat, die sehr engagiert und für die Bildungseinrichtung eine echte Bereicherung ist.

