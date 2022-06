Saisonstart im Erlebnisbad Zahna rückt näher

Bürgermeister Peter Müller setzt am 7. Juni um 13 Uhr zum Kopfsprung an.

Zahna/MZ - Auch wenn das Wetter zurzeit einen Durchhänger hat, die Freibadsaison rückt näher. Das Erlebnisbad Zahna wird am 7. Juni um 13 Uhr durch Bürgermeister Peter Müller per Kopfsprung eröffnet. Aufgrund des einwandfreien Wasserzustands hat der Landkreis dem Bad die Freigabe zum Start in die Badesaison gegeben. Chefin des Areals ist Sissi Frank, Fachangestellte für Bäderbetriebe in der Stadt Zahna-Elster, die künftig von Alexander Schlotbohm am Beckenrand unterstützt wird. Die sechs Seepferdchenkurse für 2022 sind vollständig ausgebucht. „Es liegen bereits Anmeldungen für das nächste Jahr vor“, betont Sissi Frank, die sich vor dem Saisonstart explizit bei Kassiererin Cornelia Schulze für ihr Engagement bei der Sponsorensuche zur weiteren Gestaltung des Außengeländes bedankt. Neu sind eine Rutsche, eine Schaukel sowie zwei Strandkörbe. Das Volleyballfeld ist am 7. Juni ebenfalls fertig.