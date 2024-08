Ein Monteur wird bei Arbeiten an einer Heizungsanlage in Jessen verletzt.

Monteur wird verletzt: Verpuffung in einem Keller in Jessen

Nach einer Verpuffung wurden Rettungsdienst und Feuerwehren in die Jessener Külz-Straße gerufen.

Jessen/MZ. - Rettungsdienst und Feuerwehren wurden am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in die Külz-Straße in Jessen gerufen.

Dort war es bei Wartungsarbeiten an einer Heizungsanlage im Keller eines Hauses zu einer Verpuffung gekommen. Dabei wurde der Monteur leicht verletzt. Der Rettungsdienst lieferte ihn in ein Krankenhaus ein. Bei der Lageerkundung durch Jessener Feuerwehrleute wurde eine leichte Vernebelung und auch leichter Gasgeruch festgestellt, berichtete Einsatzleiter Tom Lehmann.

Diese Bereiche seien daraufhin mit Spezialtechnik belüftet worden. Feuerwehrleute aus Schweinitz waren zunächst nachgefordert worden, sie konnten aber, da Kräfte und Mittel dann ausreichten, ihre Einsatzfahrt abbrechen. Vor Ort waren 18 Feuerwehrleute und vier Angehörige vom DRK-Rettungsdienst.