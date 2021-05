Reiselust statt Coronafrust in Jessen

Jessener Reisebüros betreuen ihre Kunden per Homeoffice. Wie das funktioniert, welche Länder bereist werden dürfen und was derzeit angesagt ist.

Jessen

Die Reiselust der Jessener ist ungebrochen. Trotz Corona, Lockdown, Impfpriorisierungen und Ladenschließungen. In den Reisebüros brennt zwar kein Licht, doch an den Eingangstüren sind Schilder mit Kontaktdaten angebracht. Reiseverkehrsfachfrau Carolin Schällig vom „Reiseeck“ in der Langen Straße betont, dass die Buchungen jetzt online erfolgen. Die Kunden werden per Newsletter immer auf dem Laufenden gehalten, beraten wird per Telefon, tagesaktuelle Angebote über WhatsApp oder E-Mail verschickt.

„Wir versuchen, stets am Ball zu bleiben“, so die Chefin des „Reiseecks“, aufgrund der vielen Corona-Bestimmungen sei bei den Menschen eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Die Reiseanbieter, sagt sie, sind in Zeiten von Pandemie und Lockdown sehr flexibel geworden. Kein Kunde muss Angst haben, sein Geld zu verlieren. Selbst ein kostenfreies Stornieren kurz vor Reiseantritt ist inzwischen möglich.

Anderseits sind Schnäppchen wie Last-Minute-Angebote eher eine Rarität. Prinzipiell rät die Reiseverkehrsfachfrau, rechtzeitig zu buchen. Je näher der Termin rückt, desto schneller steigen die Preise. Wer also in den Pfingstferien noch schnell nach Mallorca will, muss für einen Mietwagen tief in die Tasche greifen.

Rundum-Sorglos-Paket

Carolin Schällig weist darauf hin, dass sie sich um alle Formalitäten kümmert. Nicht jedes Einreiseformular ist in Deutsch erhältlich und nicht jeder Kunde einer Fremdsprache mächtig. Deshalb findet sie es spannend, wenn in älteren Leuten noch Abenteuerlust steckt. Zurzeit, verrät sie, ist ein Ehepaar - im zweiten Anlauf nach der coronabedingten Absage 2020 - in Dubai unterwegs und hat sich für diese Reise extra Smartphones zugelegt, um dort die Dubai-Sicherheits-App zu installieren.

Auf dieser wird angezeigt, ob ein Tourist positiv oder negativ ist. „Ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben“, so Schällig, die explizit betont, dass im Reisebüro nicht nur Flüge oder Kreuzfahrten verkauft werden. „Wir bieten auch Urlaub in Deutschland an.“ Aus Erfahrung weiß sie, dass junge Kunden erst im Internet stöbern und dann die persönliche Beratung suchen. Sie freut sich schon auf den Tag, wo sie die reiselustigen Jessener wieder in der Langen Straße begrüßen kann.

„Die Kunden werden wieder mutiger“, sagt Christoph Hering vom Reisebüro Nord in Bezug auf die ersten Buchungen. Von den Zahlen aus 2019 sei man zwar meilenweit entfernt, doch prinzipiell sei zu spüren, dass die Menschen langsam das Reisefieber packt. Mallorca, Türkei oder die Kanarischen Inseln stehen ganz oben auf der Wunschliste, Kreuzfahrten gehen immer.

Da ab dem 15. Mai in Sachsen-Anhalt alle Impfberechtigten der Priorität III eine Corona-Schutzimpfung erhalten können, ist aus dieser Gruppe das Interesse an einer Reise deutlich gestiegen. Die Kunden sind über die Inzidenz-Werte in den einzelnen Bundesländern bestens informiert, Hering hält sie mit den jeweiligen Auslandsbestimmungen auf dem Laufenden. „Es wird langsam“, sagt der Chef des Reisebüros.

Erste Öffnungen

Nadine Faßmann findet die Schließung der Hotels überflüssig. (Foto: Tominski)

Nadine Faßmann sitzt wie Schällig und Hering ebenfalls im Homeoffice und versucht, das weltweite Geschehen im Auge zu behalten. Griechenland, sagt sie, kann ab 14. Mai wieder bereist werden. Voraussetzungen sind eine Impfung gegen Covid-19 oder ein negativer PCR-Test. Für Bayern gilt diese Regelung ab dem 21. Mai. Das Robert-Koch-Institut habe auch die Dominikanische Republik und Mexiko als Reiseländer freigegeben.

Die bereits geimpfte Gruppe der über 80-Jährigen sei in puncto Interesse an einer Fernreise eher verhaltener, doch in Gesprächen am Telefon erfährt Nadine Faßmann, dass sie glücklich sind, wieder ihre Kinder oder Enkelkinder besuchen zu dürfen. Viele, sagt sie, schrecken Dinge wie Quarantäne oder negativer Corona-Test prinzipiell ab.

Eine Reise buchen vergleicht sie mit Lotto spielen und auf den Gewinn hoffen. „Wir brauchen seitens der Politik Informationen, die langfristig gültig sind. Derzeit findet sich doch kein Mensch mehr aus dem ganzen Berg an Bestimmungen heraus.“ Die Kunden sind skeptisch, ob sie überhaupt ihre Reiseziele erreichen und bei Nichtantritt ihr Geld zurück bekommen.

Persönlich wünscht sich die Inhaberin von „Palm Tours“ am Schlossweg, dass die Hotels in Deutschland bald wieder flächendeckend öffnen dürfen. Trotz ausgetüftelter Corona-Konzepte sind diese nicht von einer Schließung verschont geblieben. „Das war völlig überflüssig und hat nicht für niedrigere Inzidenz-Zahlen gesorgt“, so Faßmann. (mz)