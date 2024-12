Da an der Grundschule Schweinitz Kinder aus zahleichen Nationen lernen, macht die Reisezaubertür des Weihnachtsmannes eine Tour durch die verschiedenen Rituale möglich.

Reise um die Welt: Warum die Schweinitzer Grundschüler so Weihnachten feiern

An allen Ecken des Marktes gab es Köstlichkeiten zu erwerben.

Schweinitz/MZ. - Einfach mal ganz schnell in ein anderes Land reisen – von einer Minute auf die andere. Geht nicht? Wie das doch funktionieren kann, haben die Kinder der Grundschule Schweinitz in ihrem weihnachtlichen Programm verraten. Sechs Wichtel, die die zahlreichen Eltern und Gäste mit auf diese Reise nahmen, führten in acht verschiedene Länder, um die dortigen Weihnachtstraditionen nebst Liedern und Tänzen vorzustellen. Die glitzernde, geschmückte Reisezaubertür des Weihnachtsmannes, die sich auf dem Schulhof befand, machte es möglich.

Jede der acht Klassen der Schule hatte sich auf ein Land spezialisiert. Da wurde durchaus auch einmal niederländisch gesungen. Ob England, Norwegen, Italien, Spanien, Russland, USA – mit Weihnachten in anderen Ländern kennen sich die Schweinitzer Grundschüler jetzt bestens aus.

Auch die Heiligen drei Könige statteten der Schule einen Besuch ab. (Foto: Antje Wendt)

Aber die musikalische Weihnachtsreise um die Welt war nur der Anfang eines schönen Abends. Viele festlich geschmückte Stände luden ein zum Verweilen. Ob Bratwurst, heiße Suppen, Waffeln, Schokoäpfel oder ein heißer Punsch – an allen Ecken des lichterglänzenden Schulhofs gab es Köstlichkeiten zu erwerben. Für diese Leckereien hatten sich die Eltern der 4. Klassen, der Schulförderverein und der Hort ins Zeug gelegt. Mittendrin begegnete man immer mal wieder „weitgereisten“ Persönlichkeiten. Im Getümmel konnte man drei richtig coole Heilige Könige entdecken, das russische Väterchen Frost und die italienische Hexe Befana verteilten gemeinsam mit dem Weihnachtsmann Geschenke für die Kinder. Und Frau Holle schüttelte am Fenster über dem Schulhof ihre Betten aus. Auch für ein Foto in der eigens dafür eingerichteten Fotoecke standen diese zur Verfügung. Die Möglichkeit, sich weihnachtlich schminken zu lassen, wurde genauso gern angenommen, wie auch der Weihnachtspäckchen-Basar.

Weihnachtstraditionen aus acht Ländern wurden im Programm der Grundschule Schweinitz zelebriert. (Foto: Antje Wendt)

Während viele Eltern die anheimelnde Stimmung für das ein oder andere Schwätzchen nutzten, konnten sich die Kinder beim Weihnachtskugellauf, Tannenzapfenzielwurf oder anderen Spielen vergnügen. Und wenn alle Spielstationen absolviert waren, gab es eine ganz besondere Belohnung: Weihnachtsbaumsamen zum Selberziehen – gesponsert von der Samendarre in Annaburg. Der mit viel Liebe zum Detail organisierte Weihnachtsmarkt läutete die letzte Schulwoche vor Weihnachten ein und zauberte bei allen Gästen ein Lächeln auf die Lippen.

Die Autorin Antje Wendt ist Lehrerin an der Grundschule Schweinitz.