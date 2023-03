Im August 2022 wurde eine 67-jährige Frau in einem Annaburger Ortsteil in ihrer Wohnung geschlagen, gefesselt und erdrosselt. Angeklagt wird nun eine mutmaßliche Bande aus fünf Personen.

Generalstaatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage gegen Täter nach Raubmorden in Berlin und Annaburg

Mord an MZ-Zustellerin in Groß Naundorf

Sofort nach Bekanntwerden des Mordes an einer 67-jährigen Frau in Groß Naundorf hatten Nachbarn Kerzen vor ihrem Haus aufgestellt.

Annaburg/Berlin/MZ - Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin erhebt Anklage gegen vier Männer und eine Frau, die sich im Sommer 2022 zusammengeschlossen haben sollen und sechs Taten schweren bandenmäßigen Raubes in Berlin und Annaburg bei Jessen (Landkreis Wittenberg) verübt haben sollen. In zwei Fällen verstarben die Opfer - die Anklage lautet hier auf Raubmord. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit.