Radfahren ist in Klöden kein Sport für Stubenhocker

Klöden/MZ - Finja Neuland überlegt ein paar Sekunden. „Ich versuche, den Zielsprint für mich zu entscheiden“, sagt die zwölfjährige Radsportlerin des RSC Waltershausen-Gotha, die vor dem 13. Elbauerennen am Samstag in Klöden zusammen mit weiteren 20 Nachwuchssportlern aus Thüringen jede Kurve auf der Straße nach Rettig in Augenschein nimmt - und per „stabiler Seitenlage“ im Pulk trainiert.