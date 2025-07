Angreifer verletzt zwei Polizeibeamte

Lindwerder/MZ. - Laut Polizeibericht ist am Montag auf der Schweinitzer Straße in Lindwerder einem 48-jährigen Pkw-Fahrer auf dessen Fahrbahnseite ein Toyota entgegengekommen. Daraufhin legte er eine Gefahrenbremsung ein. Der Toyota-Fahrer habe angehalten, sei dann ausgestiegen und habe gegen die Pkw-Scheibe des 48-Jährigen geschlagen. Da sich der Mann sehr bedroht fühlte, fuhr er rückwärts davon. Der Toyota-Fahrer fuhr hinterher und stieß auf der Kreuzung in Höhe der dortigen Feuerwehr gegen den Pkw. Daraufhin stieg er aus und schlug erneut gegen die Fensterscheiben. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten kam es zu einem tätlichen Angriff und Widerstand zum Nachteil einer Beamtin und eines Beamten. Beide wurden leicht verletzt. Der psychisch stark auffällige 34-jährige Toyota-Fahrer wurde in der weiteren Folge in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen.