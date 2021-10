Programm für Ferienwoche im Jugendclub Elster steht

Elster/MZ - Die Vorbereitungen für eine tolle Herbstferien-Woche laufen auf Hochtouren. Wie die Chefin des Jugendclubs „Zuflucht“ Elster, Sabine Hoffmann, betont, haben nach dem ersten Aufruf insgesamt neun Kürbisse unterschiedlicher Größe den Besitzer gewechselt, für eine Halloween-Party am 30. Oktober sind jedoch mindestens 20 bis 25 notwendig, um der Feier im Jugendclub die gewünschte Grusel-Atmosphäre zu verpassen.

„Die ersten neun haben wir von einer Familie aus Jessen erhalten. Unser großes Ziel sind insgesamt 40 Kürbisse. Vielleicht finden sich noch ein paar Spender“, meint Sabine Hoffmann, denn nach zwei Jahren Halloween-Pause sind die Kinder heiß auf Party. Die Jugendclub-Mitarbeiterin betont, dass die Spender ihre Kürbisse nicht nach Elster bringen müssen. „Die werden nach Vereinbarung abgeholt“, so die Chefin, die vor allem auf der Suche nach XXL-Exemplaren ist. „Viele Kinder wollen ihren Kürbis nach der Party mit nach Hause nehmen.“

In den Herbstferien ist vom 25. bis 29. Oktober täglich Programm. Basteln, malen und toben gehören genauso dazu wie Plätzchen oder Kuchen backen. Die Chefin des Jugendclubs plant des Weiteren, dass es neben frischem Obst auch Zuckerwatte und Popcorn gibt. „Ich werde eine Kosmetikerin und Friseurin einladen. Mädchen lassen sich gern schminken und die Haare frisieren“, ist Hoffmann überzeugt.

Zwei Ausflüge sind ebenfalls geplant. Am 26. Oktober fahren die Ferienkinder nach Wittenberg und besuchen dort den Verein Solidarische Landwirtschaft „Gemüsegenuss“ in der Großen Bruchstraße. Zahna-Elsters Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler), so Hoffmann, hat uns in den Sommerferien von dort Gemüse mitgebracht. „Das fanden die Kinder cool.“ Beim Besuch des Vereins sollen sie erfahren, wie Gemüseanbau vonstatten geht, was auf dem Acker - und nicht im Supermarktregal - wächst und werden bei verschiedenen Arbeiten selbst mit Hand anlegen. Am späten Nachmittag geht es wieder nach Elster zurück.

Ausflug Nummer zwei steht am 28. Oktober im Terminkalender. Diesmal geht es nach Annaburg in die dortige Nutzfahrzeug GmbH. Hoffmann hofft, dass die Kinder sich einen modernen Traktor auch einmal vom Fahrersitz aus ansehen dürfen. Neben der Halloween-Party sind dies die zwei Höhepunkte in den Herbstferien, so die Chefin. Wenn nicht Corona wieder alle Vorbereitungen zunichte macht.

Unterstützt wird Hoffmann in dieser Woche von fünf Eltern, die nicht zum ersten Mal im Jugendclub mithelfen. Die „Zuflucht“ ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen werden von Sabine Hoffmann unter Telefon 0157/31 33 34 50 erteilt.