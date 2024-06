Viele andere Feste in der Umgebung ziehen Besucher an. Absage fiel nicht leicht.

Prettin/MZ. - Niemand ist von der Entscheidung begeistert. Doch am Ende sei keine andere Wahl geblieben: Das Prettiner Stadtfest, dessen Beginn die MZ noch am Donnerstag für den heutigen Freitag angekündigt hatte, ist abgesagt worden. In der vergangenen Woche bereits, nur niemand hatte daran gedacht, dies mitzuteilen.

„Für mich war das schon überraschend“, so Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt (FWG) auf Nachfrage der MZ, „sowohl die Terminsetzung als auch die Absage.“ Zumal er sich dessen bewusst sei: „Da hängen auch Emotionen dran.“

Andy Ziehe, Hauptorganisator und auch Mitglied im Ortschaftsrat, nennt „organisatorische Gründe“. Einen vermeintlichen Grund, der in sozialen Netzwerken kursiere, dementiert er vehement: „Es lag nicht an der Stadt. Die hat uns bis zum Schluss unterstützt.“ Wenngleich auch Bürgermeister Stefan Schmidt anmerkt, dass das Maß an Unterstützung aufgrund vieler anderer Anforderungen derzeit eher begrenzt sei. Er und Andy Ziehe verweisen auf den Tag der Bundeswehr in Holzdorf, das Fest in Großtreben zu 100 Jahre Fußball, „das ja länderübergreifend eine Bedeutung hat“ (Ziehe) und eine Reihe weiterer Veranstaltungen, die an diesem und den kommenden Wochenenden stattfinden. Dabei das Schlossfest in Annaburg, das kommende Woche beginnt. Und nicht zuletzt der bevorstehende Wahlsonntag.

Somit blieben für das Fest in Prettin nicht viele Terminalternativen, als zunächst dieses Wochenende. Allerdings sei auch die Verfügbarkeit von Schaustellern aufgrund der Fülle von Veranstaltungen eher eingeschränkt, so Stefan Schmidt. Aufgrund all dieser Bedenken habe man sich kurzfristig entschlossen, das Prettiner Fest für dieses Jahr abzusagen.

Andy Ziehe möchte als Initiator allerdings keineswegs die Flinte ins Korn werfen, bekundet er. Die bevorstehende Zeit solle genutzt werden, die Organisation der Prettiner Feste wieder auf solide Füße zu stellen. „Wir überlegen schon länger, einen Verein dazu zu gründen“, so Ziehe. Dazu bräuchte es aber mehr Leute, die da mitmachen, als nur die wenigen, an denen momentan die Organisation hing. Bislang hatte ein Festkomitee die Koordination inne. Das bestand aber zum Schluss aus einem sehr reduzierten Personenkreis, wie Andy Ziehe bekundet.

Aber auch den traditionellen Termin im Frühjahr sieht er inzwischen als schwierig an. Er präferiert künftig das dritte Wochenende im August. Dieser Zeitraum sei ebenfalls traditionell bekannt, so der Prettiner. An die Kanutenfeste und auch die Schlossgartenfeste werden sich sicher noch viele erinnern. Die fanden zum Beispiel an jenem Wochenende statt.