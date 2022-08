„Polizei“ sprengt Veranstaltung - Wenn die Buschkuhnsdorfer feiern

Buschkuhnsdorf/MZ - Herausgefordert wühlt die Frau in ihrer Hosentasche nach Kleingeld, nimmt sich den Hammer, schwingt ihn in die Luft und haut auf die Stange. Joyce Sattrans Bestwert bei „Hau den Lukas“ wurde soeben von einer anderen Dorfbewohnerin geknackt. Das will sie nicht auf sich sitzen lassen und versucht gleich mehrmals, wieder an die Spitze der Frauen zu gelangen.