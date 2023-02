Jessen/MZ - Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist wie ein Damoklesschwert. Das hängt nun schon seit mehreren Jahren auch über der Elbe-Elster-Region. Der erste ASP-Fall in Deutschland war bekanntlich im September 2020 in Deutschland festgestellt worden, im brandenburgischen Spree-Neiße-Kreis. Danach läuteten in vielen Regionen die Alarmglocken und Schweine züchtende Betriebe in ganz Deutschland leiden seitdem unter den Folgen (die MZ berichtete).