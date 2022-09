Partnerstädte diskutieren in Zahna- Elster - Wie wichtig ist die EU für Deutschland und Europa?

In Zahna-Elster wurde das Partner-Städtetreffen gefeiert. Die Vertreter der Städte Zahna-Elster, Edemissen, Kaltenbach und Steszew sprechen bei einer Podiumsdiskussion gemeinsam über die Euroskepsis und den Krieg in der Ukraine. Wie wichtg ist die EU für Deutschland und Europa und wie das Publikum die Diskussion im Nachgang einschätzt.

Bei einer Podiumsdiskussion in Zahna diskutierten Politiker aus drei Ländern über die Europäische Union und ihre Vor- und Nachteile.

Zahna-Elster/MZ - „Europa 2019 - was nun? Argumente gegen die Euroskepsis“ lautete die Überschrift der Podiumsdiskussion, die am Samstag in Zahna geführt wurde von den Partnerstädten von und mit Zahna-Elster. 2019 - das Jahr der Europawahl. Kurz darauf sollte das Städte-Partnerschaftstreffen vom vergangenen Wochenende stattfinden. Aus bekannten Gründen wurde es aber von 2020 verschoben.