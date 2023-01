Aus dem Dunklen ins Licht: Fahren alle Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit und alle Räder mit Licht? Das wurde jetzt in Jessen kontrolliert.

Ordnungsamt und Polizei kontrollieren in Jessen Verhalten auf dem Schulweg

Polizeibeamtin Simone Deseife erklärt einem Mädchen vor der Max-Lingner-Schule, wie die Fahrradbeleuchtung in Gang zu setzen ist.

Jessen/MZ - Die rote Kelle signalisiert einer Autofahrerin, an den Straßenrand zu fahren. Polizeibeamtin Simone Deseife weist sie darauf hin, dass die in der Alten Gorsdorfer Straße in Jessen geforderte Schrittgeschwindigkeit etwas langsamer ist, als die von ihr vorgelegte.