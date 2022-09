Oldtimer locken Besucher an

Nach vier Jahren haben die Premsendorfer ein Oldtimertreffen an der Rieke veranstaltet. Was dort neben anderem gezeigt wird und wohin die Ausfahrt führt.

Durch einen geschmückten Ort führt die Ausfahrt am Sonnabend beim Oldtimertreffen in Premsendorf zunächst in Richtung Kremitz.

Premsendorf/MZ - Wenn eins der Gefährte tuckert, so dass es weithin zu hören ist, dann stellen sich sogleich einige Interessierte ein. Und schon beginnt das Fachsimpeln über den Fahrzeugtyp im Besonderen und die Leidenschaft zu alter Technik im Allgemeinen. Immer wieder ist das an der Rieke in Premsendorf zu sehen. Der Kulturverein Premsendorf veranstaltet hier am Sonnabend und Sonntag das zweite Rieke-Oldtimertreffen. Es sind nicht allein Traktoren, einige davon mit angebauten Geräten, die auf Flächen an dem Vereinsheim präsentiert werden, sondern auch mehrere Oldtimer-Autos sowie Mopeds und Motorräder in großer Zahl sind angerollt. Der Besucher steht vor der Qual der Wahl, wohin er seine Schritte lenken soll. Da geben eben interessante Geräusche von der Ausstellungsfläche nicht selten den Kurs vor.