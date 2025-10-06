Trotz grauer Wolken sind an die 2.000 Besucher zum zwölften traditionellen Höfefest gekommen. Ungeachtet der vielen Menschen fühlt sich der Tag für einige wie ein Familienfest an.

Offene Höfe in Klöden locken am Wochenende zahlreiche Besucher an

Mitglieder des Heimatvereins Klöden organisieren die Offene Höfe. Von links sind zu sehen Frank Zarrad (68 Jahre), Steffi Tänzer (54), Andrea Pachali (60) und Regina Frühling (66).

Klöden/MZ. - Für Frank Zarrad ist es jedes Jahr eine Herausforderung: die Offenen Höfe in Klöden. Am Sonnabend hat die zwölfte Auflage der Veranstaltung stattgefunden, doch dieses Jahr ging es der Vorsitzende des organisierenden Heimatvereins etwas entspannter an, sagte er. Somit war er nicht mehr – wie sonst üblich – am Backofen der Küsterei im Hof Nummer 11 zugange.