Zwölfte Auflage des Höfefests 2025 Offene Höfe in Klöden locken am Wochenende zahlreiche Besucher an
Trotz grauer Wolken sind an die 2.000 Besucher zum zwölften traditionellen Höfefest gekommen. Ungeachtet der vielen Menschen fühlt sich der Tag für einige wie ein Familienfest an.
06.10.2025, 12:00
Klöden/MZ. - Für Frank Zarrad ist es jedes Jahr eine Herausforderung: die Offenen Höfe in Klöden. Am Sonnabend hat die zwölfte Auflage der Veranstaltung stattgefunden, doch dieses Jahr ging es der Vorsitzende des organisierenden Heimatvereins etwas entspannter an, sagte er. Somit war er nicht mehr – wie sonst üblich – am Backofen der Küsterei im Hof Nummer 11 zugange.