Neues Bürogebäude von „Brale Bau“ ist Ende des Monats bezugsfertig

Finale Phase eingeläutet: Was das Haus kostet, wie viele Mitarbeiter einziehen und was Geschäftsführer Mario Letz erzählt.

Elster/MZ - Wenn Mario Letz durch das neue Bürogebäude an der B 187 in Elster geht, knallt der Geschäftsführer von „Brale Bau“ die Trümpfe wie ein Skatspieler auf den Tisch. Vom behindertengerechten Sanitärbereich über Konferenzraum mit XXL-Bildschirm, Aufzug, schicker Einrichtung bis Terrasse ist alles vorhanden. „Jede der drei Etagen ist barrierefrei“, ergänzt der 54-Jährige, der Ende Mai als Eröffnungstermin anvisiert. Letz gibt offen zu, dass „vier Wochen vorher“ das interne Kampfziel gewesen ist.

„Es gab Lieferschwierigkeiten und Materialprobleme“, führt er als Entschuldigung an. Der 54-Jährige, der zusammen mit Mario Brandenburg an der Spitze des Unternehmens steht, betont, dass sich die Kosten für den Neubau auf etwa zwei Millionen Euro belaufen. Liegt die Summe im Rahmen des Kostenplans? „Wer nur aufs Geld schaut, wird nie fertig“, lautet die diplomatische Antwort.

Vorsichtige Kunden

Im 1.000 Quadratmeter großen Gebäude bekommen 40 Mitarbeiter - Bauleitung, Planung, Bauabwicklung - einen neuen Arbeitsplatz. Die Villa an der anderen Straßenseite sei längst aus allen Nähten geplatzt, hier ist künftig nur die Geschäftsführung und Buchhaltung ansässig. Die „Scheune“ wird als Mittags- und Versammlungsraum genutzt. Der Betrieb will weiter expandieren. Letz erzählt von Großprojekten in Leipzig, Berlin und Dresden mit Mehrfamilienhäusern und Eigentumswohnungen. 100 Kunden auf einen Schlag sind in diesen Städten keine Seltenheit.

Trotzdem: „Es ist momentan sehr ruhig auf dem Bau“, bekennt der Chef. Viele Menschen halten wegen explodierender Grundstückspreise, Lieferengpässen, Zukunftssorgen und Preissteigerungen bei Benzin, Gas, Strom ihr Geld zurück. Zudem ist es für Bauunternehmen schwierig geworden, verbindliche Kostenvoranschläge zu schreiben. Für „Brale Bau“ besteht aufgrund „einiger vorausschauender Planungen“ zwar keine Gefahr, in die Insolvenz zu schlittern, doch es macht mehr Spaß, wenn der Laden richtig brummt.

Die Räume im neuen Gebäude sind unterschiedlich groß. Vom Einzelzimmer über Großraumbüro für acht Personen ist alles dabei. Foto: Thomas Tominski

Der Geschäftsführer weiß, dass Expansion gleichbedeutend mit Einstellung neuer Arbeitskräfte ist. Ist ein zweites Gebäude in Planung? „Nein“, sagt Letz, „in der Villa sind für diesen Fall Arbeitsplätze reserviert.“

Diverse Restarbeiten

Bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes sind im Innen- und Außenbereich noch diverse Restarbeiten zu erledigen. Die Küchen müssen fertig eingerichtet werden, vor dem Empfangstresen fehlen einige Fußbodenfliesen, die komplette Netzwerktechnik ist nicht in Betrieb. „Passiert alles in den nächsten Wochen“, so der Chef, ebenso die Dekoration der Schaufenster sowie die Installation einer Lichtanlage im Außenbereich.

Auf dem einen Steinwurf entfernten Mitarbeiter-Parkplatz (für 32 Fahrzeuge) erfolgen derzeit die Pflasterarbeiten. Ein „Tag der offenen Tür“ ist laut Letz geplant. Dann kann sich jeder Elsteraner überzeugen, ob der Chef auf den Putz gehauen hat.