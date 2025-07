Die Modernisierungsarbeiten an der Turnhalle am Jessener Gymnasium laufen auf Hochtouren. Wie das Dach konstruiert ist und wie eine Vergabe abläuft.

Sanierung Turnhalle am Jessener Gymnasium

Ines Behrens und Jens Thiede haben ein Anschauungsstück mitgebracht, das später im XXL-Format in die Dachkonstruktion eingebaut wird.

Jessen/MZ. - Der Schwarzbereich in der Jessener Turnhalle am Gymnasium gilt als Tabu-Zone. Wer hier arbeitet trägt Schutzkleidung sowie FFP3-Maske und besitzt die Zutrittserlaubnis von Bauleiter Jörg Reisbach vom DTZ Bauservice Zahna. Unter dem Fußboden befinden sich künstliche Mineralfasern (KMF), die von Experten abgetragen und in Säcke verpackt werden. Nach der Schicht wird der Schwarzbereich komplett und vorschriftsmäßig gereinigt, denn laut Ines Behrens, Fachdienstleiterin Gebäude, Liegenschaften und Schulverwaltung beim Landkreis Wittenberg, sei das damals eingesetzte Dämmmaterial sehr kleinfaserig und muss fachgerecht entsorgt werden.