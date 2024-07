Jessen/MZ. - Die übliche Schiffstaufe, bei der die Flasche Sekt bildwirksam am Schiffsrumpf zerschellt, wäre bei einem Gummiboot wohl etwas ambitioniert. So kann Jessens Weinprinzessin Sophie Henze erst einmal beweisen, dass sie zurecht in dieses Ehrenamt gekürt wurde. Fachgerecht entkorkt sie eine Flasche Jessecco aus dem Hause Zwicker und lässt den Inhalt über die rote Gummibordwand schäumen. Mit diesem seemännischen Ritual wünscht sie dem neuen Rettungsmittel der Jessener Ortsgruppe der DRK-Wasserwacht eine gute Fahrt „und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“. Damit ist das Boot offiziell in die Verantwortung der Rettungsschwimmer aus Jessen und Umgebung gegeben.

