Nationalmannschaft der Bürgermeister Deutschlands empfängt in Jessen das Team aus Polen

Jessen/Elster/MZ - Die Absprachen sind getroffen. Per Videokonferenz haben sich fußballspielende Bürgermeister dieser Tage noch mal über das bevorstehende besondere Treffen verständigt, lässt Jessens Stadtoberhaupt Michael Jahn (SPD) wissen. Dabei habe Einigkeit geherrscht, dass sie trotz der aktuell schwierigen Rahmenbedingungen an der Zusammenkunft deutscher und polnischer Bürgermeister in der Region festhalten und als Höhepunkt am späten Samstagnachmittag ab 17 Uhr auf der Jessener Jahnsportanlage ein Fußballspiel, in dem die beiden Nationalmannschaften der Bürgermeister aufeinandertreffen, austragen. Der Plan für das mehrtägige Treffen ist erstellt (mehr dazu unter „Umfangreiches Programm und Aufruf zum Schuhe Spenden“).

