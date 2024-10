Das Fahrzeug der Tauchergruppe der Landespolizei am Strand des Badesees Dixförda. Acht Taucher und drei Beamte zur Sicherstellung waren am Montag aus Magdeburg angereist, um den Vermissten endlich zu finden.

Dixförda/MZ. - Die Spezialisten der Tauchergruppe der Landespolizei aus Magdeburg haben am Dienstag gegen Mittag den seit Sonntag der Vorwoche vermissten Schwimmer im Badesee Dixförda gefunden und geborgen. Damit steht nun unwiderruflich fest: Er ist tot. So dramatisch dieser Fakt ist, die Angehörigen des 46-Jährigen können nun von ihm Abschied nehmen und beginnen, die Tatsache zu verarbeiten, so gut es eben geht. Der Jessener Polizeichef Jürgen Meißner überbrachte der Lebensgefährtin die Nachricht gemeinsam mit einer Seelsorgerin, die über die Leitstelle des Kreises herbeigerufen wurde.