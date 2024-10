Neue Race Serie der International Traildogs Federation startet Mitte November in Leipa. Wie viele Teilnehmer erwartet werden und welche lustige Geschichte Birgit Kostbahn erzählt.

Birgit Kostbahn und Marcel Kreuzig gehören zu den Organisatoren der Race Serie, die Mitte November in Leipa startet.

Leipa/MZ. - Die Hunde drehen sich vor Aufregung im Kreis. Als die Musher sie vor Scooter oder Bike spannen, warten die Vierbeiner unter Hochspannung auf das entscheidende Kommando. Ein einfaches „Go!“ genügt für den perfekten Ampelstart, Sekunden später sind sie mit ihre Mushern im angrenzenden Wald verschwunden. Birgit Kostbahn und Marcel Kreuzig sehen dem Treiben entspannt zu. Beide sind in der Szene bekannt wie „bunte Hunde“ und freuen sich über die rege Teilnahme am Trainingslager. Denn: Mitte November geht im Jessener Ortsteil Leipa der erste Wettbewerb der neu ins Leben gerufenen Race Serie über die Bühne, Spremberg (Brandenburg) und Plate in Mecklenburg-Vorpommern lauten die weiteren Stationen.