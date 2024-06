Was Reisebüros in Jessen seit der Insolvenz des Münchener Anbieters FTI zu tun haben. Und wie sie alles daransetzen, den Kunden doch noch angenehme Urlaube zu gewährleisten.

Jessen/MZ. - Vor einer Woche kommt die Überraschung wie ein Blitz: „Alle Reisen sind storniert!“, beschreibt Carolin Schällig im „Jessener Reiseeck“ der Thier Touristik und Service GmbH die Situation. „Wir haben sofort alle Kunden informiert. Daraufhin war das Reisebüro voll.“ Die FTI Touristik GmbH mit Sitz in München hatte an jenem Tag Insolvenz angemeldet. „Dabei hatte das Unternehmen noch eine Woche zuvor in einem Webinar verkündet, dass die Übernahme durch einen potenten Investor klar sei und alles für die Kunden ohne Probleme weiterläuft wie bisher“, so die Reiseverkehrsfachfrau. Am Montag dann die kalte Dusche.