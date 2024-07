Die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen machen es Blumen und jenen mit vermeintlich grünen Daumen nicht leicht. Welche Pflanzen robuster sind und was Experten empfehlen.

Nach den Unwettern: Wann Pflanzen noch zu retten sind und was Hobbygärtner im August erwartet

Anja Sommer gießt die Blumen in der Gebrüder Böttcher Gartenbau GmbH in Elster. Die gelernte Floristin weiß genau, welche Blumen im Trend liegen.

Elster/MZ. - Die Wetterkapriolen in diesem Sommer machen nicht nur uns Menschen zu schaffen. Hagel, Sturm, dann wieder glühende Sommerhitze und Trockenheit gefolgt von Starkregen. So mancher Hobbygärtner dürfte da langsam verzweifeln. Was tun, wenn die Blumen braun und kaputt sind? Töpfe und Beete noch mal neu bepflanzen?