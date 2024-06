Der Stadtrat Annaburg hat sich letztmalig in dieser Legislaturperiode getroffen, die Ende des Monats vorüber ist. Was im Dorfgemeinschaftshaus Groß Naundorf zur Sprache kommt.

Nach 48 Sitzungen ist Schluss in Annaburg

Ende der Legislaturperiode in Annaburg

Gross Naundorf/MZ. - Während es draußen zuweilen donnerte, blitzte und Regen gegen Scheiben prasselte, ging es im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Naundorf harmonischer zu. Zu ihrer letzten Sitzung des Stadtrats Annaburg in der auslaufenden Legislaturperiode hatten sich Stadträte mit Verwaltungsmitarbeitern zusammengefunden. Neben zwei Firmenvertretern und zwei Schülerpraktikanten, die erkunden, wie im Rathaus gearbeitet wird, waren keine interessierten Einwohner da. Das auf einem abseits stehenden Tisch befindliche Geschirr ließ erahnen, dass nach dem nichtöffentlichen Teil nicht gleich auseinander gelaufen wird, sondern die fünf gemeinsamen Jahre in lockerer Atmosphäre ausklingen sollen.