Plossig klingt wie ein schnell gesprochenes „Bloß ick“. Der Sage nach soll dies so sein. Was Anna Seidel und Heidrun Lindner im Ortsarchiv zum Dorfnamen gefunden haben.

Plossig/MZ. - Während draußen durch das Urstromtal von Elbe und Elster der Wind pfeift und Schnee die Landschaft bedeckt, sitzen Anna Seidel und Heidrun Linder in der Wohnstube von Ersterer in Plossig und blättern in Ordnern. Beide forschen ein wenig in des Ortes Geschichte – heute insbesondere zum Namen des Dorfes zwischen Groß Naundorf und Lebien.