Musiker Duo lässt ungewöhnliche Töne in Annaburg erklingen

Die „Jeanine Vahldiek Band“ hat die Gäste im Porzellaneum in Annaburg unterhalten. Es ist der erste Auftritt in der Region nach längerer Zeit.

Im Porzellaneum in Annaburg verbreiten Jeanine Vahldiek und Steffen Haß gut Laune.

Annaburg/MZ - Es war eine Premiere, aber auch ein Wiedersehen mit Bekannten. Die „Jeanine Vahldiek Band“ (Janine Vahldiek und Steffen Haß) ist zum ersten Mal im Porzellaneum in Annaburg aufgetreten, aber in der Region hat das Duo bereits öfter gastiert. Allerdings ist der letzte Auftritt schon einige Jahre her.