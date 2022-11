Monika Kunisch aus Gerbisbach fertigt Patchwork-Decken mit Aussagen

Textilkünstlerin Monika Kunisch in ihrem Atelier in Gerbisbach. Die 73-jährige Rentnerin bestickt in ihrer kleinen „Blasen-Welt“ einen Seidenstoff, der Teil einer Patchwork-Decke werden kann.

Gerbisbach/MZ - Wenn Monika Kunisch aus ihrem Atelier in Gerbisbach schaut, blickt sie durch bodentiefe Fenster in einen nie fertig werdenden Garten. Ab und an streicht eine der Hauskatzen am Fenster vorüber, für die striktes Betreten verboten gilt. Doch Monika Kunisch hat momentan kaum einen Blick für die bunte Welt da draußen – sie befindet sich in ihrer „Blase“, wie sie es nennt. Die Blase, das sind Stoffe, Nadeln, farbenprächtige Fäden und glitzernde kleine Perlen. Daraus fertigt sie seit vielen Jahrzehnten ihre Kunstwerke – Patchwork beziehungsweise Quilts.