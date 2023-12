Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Purzien/Gertrudshof/MZ. - „Der Gemüsering wird von uns noch vor Weihnachten ein Schreiben erhalten, in dem wir das Unternehmen auffordern, Ordnung auf unseren Flächen zu schaffen. So, wie die jetzt aussehen, ist das nicht hinnehmbar.“ Das erklärte der Lebiener Michael Däumichen am Freitag in einer Runde am Feldrand bei Gertrudshof. Däumichen, Landwirt und lange Zeit selbst Chef eines Landgutes, spricht hier aber im Namen von Flächeneigentümern. Einige von ihnen, die Areale für die Möhrenproduktion an den Gemüsering Jessen verpachtet haben, treffen sich an diesem Freitagvormittag, um sich in obiger Sache abzustimmen.