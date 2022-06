Möbel Letz in Elster wird übernommen

Zur Porta Unternehmensgruppe gehört jetzt Möbel Letz in Elster. Was beide Seiten betonen, was erhalten bleiben soll und wer die Geschäftsführer sind.

Elster/MZ - Jetzt ist es amtlich! Und steht schwarz auf weiß in einer Presseerklärung. Die Porta Unternehmensgruppe aus Porta Westfalica hat das in Elster ansässige Einrichtungshaus „Möbel Letz“ übernommen. Im Prinzip bleibt fast alles beim Alten. Der Nachname des Firmengründers Mario Letz (seit 1995) schmückt weiter die Außenfassade, von den 140 Mitarbeitern wird laut Geschäftsführer Kai Blüthgen keiner entlassen. Den freien Posten in der Chefetage übernimmt ab sofort Torben Karasek (Porta), der sich auf die Zusammenarbeit mit Blüthgen freut. Der Chief Financial Officer (CFO) der Unternehmensgruppe, einfach erklärt Kaufmännischer Geschäftsführer, erzählt, dass er mehrere Jahre in Berlin gearbeitet hat und zumindest schon einmal in der Nähe von Elster gewesen ist. „ Ich habe mir die Lutherstadt Wittenberg angesehen, aber nicht im Rahmen des Reformationsjubiläums“, erzählt Karasek.