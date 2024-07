Elster/Straach/MZ. - Wie im Vorfeld bereits befürchtet: Am Freitagabend mussten Kreisjugendfeuerwehrwartin Sarah Hoffmann aus Elster und ihr Vorbereitungsteam die Entscheidung fällen: Am Sonnabend wird das Zeltlager der Jugendwehren in Straach abgebaut und damit abgebrochen. Zu deutlich waren die Warnungen vor möglichen Unwettern in der Gegend. Die MZ berichtete bereits am Sonnabend über die bis dahin gelaufenen Wettkämpfe. Und die Eröffnung durch Landrat Christian Tylsch (CDU), der auch einen Förderbescheid für das Camp mitgebracht hatte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.