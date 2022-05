Mit Flügeln durchs Wasser in Zahna

Im Freibad in Zahna ist der nächste Kurs zum Erwerb der Schwimmstufe Seepferdchen angelaufen. Was die Kleinen erwartet.

Sissi Frank verteilt die „Schwimmnudeln“ an ihre Schützlinge des aktuellen Schwimmpferdchenkurses im Freibad Zahna.

Zahna-Elster - Neugierig und erwartungsfroh, aber doch etwas aufgeregt sitzen die sieben Kinder auf der Bank im Freibad in Zahna. Sie haben die erste Stunde des Schwimmkurses zum Seepferdchen vor sich. Sissi Frank, die Schwimmmeisterin, offiziell Fachangestellte für Bäderbetriebe, hat sie in Empfang genommen. Die meisten Eltern der Kleinen sitzen entspannt etwas entfernt. Einige schauen zu, andere erledigen noch schnell etwas und kommen dann wieder. Sie wissen ihre Kinder in guten Händen.