Mit dieser Lesung erinnern Monika Held und Gregor Praml in Prettin an den Terror in Auschwitz

Erinnerung an Nazi-Terror in Prettin

Prettin/MZ. - Für Heiner verrinnen in Nowy Targ wieder die Sekunden. Es ist ein Tag in den achtziger Jahren. Heiner besucht einen Vortrag seines Freundes Stanislaw Piontek. Dieser berichtet über stundenlange Auspeitschungen in Auschwitz und lässt seine Zuhörer eine Minute lang auf deren Uhren starren. Das Ticken der damals gehörten Uhr rinnt vor wenigen Tagen auch in die Schlosskirche der Lichtenburg zu Prettin – Gregor Praml lässt es mit seinem Cello neu aufleben.