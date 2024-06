Trotz laufender Haushaltskonsolidierung tätigt Annaburg einige Anschaffungen in diesem Jahr. Warum das geht und was gekauft werden soll.

Auch in Zukunft sollen möglichst nicht mehr als die beiden Windräder an der Straße nach Axien vom Prettiner Naherholungszentrum aus zu sehen sein.

Annaburg/MZ. - In Annaburg soll auch dieses Jahr wieder investiert werden. Doch es klafft ein Loch im Haushalt – und zwar schon seit einigen Jahren. So stehen insgesamt 482.000 Euro der Stadt Annaburg an Mitteln für das Jahr 2024 zu Verfügung.

„Und da wir in der Haushaltskonsolidierung stecken, können wir auch nur dieses zugewiesene Geld ausgeben“, sagt Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft). Der Bürgermeister der Stadt Annaburg möchte aber mit Fördermitteln gerne mehr daraus machen.

Eine gute Hälfte ausgegeben

Schließlich ist für die Feuerwehr Axien ein Mittleres Löschfahrzeug eingeplant. „Dies kostet bereits etwa 355.000 Euro.“ Auch unter Berücksichtigung von 100.000 Euro Fördermittel des Landes wäre allein mit dem Rettungsfahrzeug schon gut die Hälfte des Budgets aufgebraucht.

Zu Großanschaffungen wie dem Feuerwehrfahrzeug stehen viele kleine Punkte auf dem Investplan 2024. Auch wenn 30.000 Euro für Arbeiten an den Friedhöfen recht kommod klingen – zehn solche Posten und ein Gutteil des landesseitig zugewiesenen Geldes ist dahin.

Darum sind Fördermittel ein probates Mittel, um möglichst viele Maßnahmen umzusetzen. „Ich könnte allein eine Vollzeitstelle für einen Fördermittelsucher ausschreiben“, sinniert Stefan Schmidt. Es gäbe zwar entsprechende Kataloge, worin alle Programme aufgelistet seien. Doch der Teufel stecke im Detail. „Es gibt Fördermittel, die schließen andere Fördermittel aus.“

Dies sei auch ein Grund, warum es an der Turnhalle Prettin von außen betrachtet kaum vorwärtsgehe. „Hier stehen entweder eine Sanierung oder ein Neubau im Raum.“ Für Ersteres schätze man etwa eine halbe Million Euro ein, für Letzteres das Drei- bis Vierfache. „Wir können halt erst in die Planung gehen, wenn wir wissen, wohin die Reise geht.“ Schließlich bemesse ein Planer seine Gebühren an der Auftragssumme. So habe man in Annaburgs Rathaus das Geld zwar schon eingeplant, suche aber noch ein passendes Förderprogramm.

Dabei sind die Anteile der Fördergelder derzeit recht hoch. „Hier kommt uns die Konsolidierung zu Gute.“ Dank des Haushaltsloches komme die Stadt an bessere Fördersätze. „Wir dürfen aber eben auch nur Förderungen mit mindestens 75 Prozent beanspruchen.“

Neben Fördermitteln ist es auch der Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen, der die Kämmerei von Druck entlastet. So sind beispielsweise für die Sanierung der Bushaltestelle Prettiner Landstraße in Prettin 60.000 Euro vorgesehen. „Diese Maßnahme ist zu 95 Prozent durchs Land gefördert“, erläutert der Annaburger. Dabei sind derartige Gelder zweckgebunden für Maßnahmen bezüglich der Gemeindestraßen.

Mit den derart begrenzten Mitteln muss priorisiert werden, was wie dringend ist. „Dazu haben wir ein Punktesystem von Null bis Zehn.“ Diese Punkte würden sich aus einzelnen Unterpunkten mehrerer Kriterien ergeben. Eine Zehn ist dabei höchst selten. So kommt auch das geplante Axiener MLF auf lediglich 6,5 Punkte. „Die Zehn hat nur unsere eiserne Reserve von 15.000 Euro.“

„Ich rechne 2027 erstmals mit einem leichten Überschuss“, sagt Stefan Schmidt, Bürgermeister der Stadt Annaburg. (Foto: Thomas Keil)

Die Haushaltskonsolidierung der Stadt läuft seit dem Jahr 2019. Eigentlich wollte die Stadt das Finanzloch in fünf Jahren gestopft haben. „Doch 2021 mussten wir insgesamt etwa 1,8 Millionen Euro an Gewerbesteuern und damit zusammenhängenden Geldern wie beispielsweise Zinsen zurückzahlen“, erinnert Stefan Schmidt. Nun rechne er erstmals 2027 mit einem leichten Überschuss.

An Einnahmen plant die Stadt für das laufende Jahr rund 13,3 Millionen Euro ein. Dem stünden Ausgaben in Höhe von rund 13,7 Millionen Euro gegenüber. Bei den Einnahmen macht die Gewerbesteuer mit etwa 874.000 Euro nur einen Anteil von rund 6,5 Prozent aus. „Dazu ist sie nur schlecht planbar, hängt von der Wirtschaftslage der hiesigen Unternehmen ab.“ Da seien die Zuwendungen des Landes deutlich besser planbar.

Bei den Ausgaben ist das Personal mit etwa 4,4 Millionen Euro der größte Posten. „Hier wirken sich auch die Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst aus.“ Etwa halb so teuer schlage die Kreisumlage zu Buche. „Mit dieser finanzieren wir Kommunen den Landkreis.“ Schlussendlich sei der Haushalt ein umfangreiches Druckwerk. „Knapp 300 Seiten sind es für den Haushalt und noch mal 100 für die Konsolidierung.“

Selbst der Haushalt für die städtischen Betriebe umfasse noch 70 Seiten. „Hier wollen wir dieses Jahr weiter in die Prozessleittechnik rund ums Klärwerk investieren.“ Außerdem solle das Abwassersystem Axiens mit Sensoren bestückt werden. Dies läuft mit Unterdruck. Da gäbe es zwar einen Sensor, aber wenn der anspringe, sei alles zu spät.

Regenerativer Ansatz

Zur Schließung des Haushaltsloches soll auch der Wind beitragen. „Wir hoffen auf Einnahmen aus der Gewerbesteuer und mit Geldern gemäß des Akzeptanz- und Beteiligungsgesetzes.“ Demzufolge sei für ein Megawatt installierte Leistung eine Vergütung von 3.000 Euro geplant. „Es sind derzeit 25 Anlagen mit jeweils acht Megawatt im Gemeindegebiet angedacht.“ Summa summarum kämen dann nochmals 600.000 Euro pro Jahr in die Stadtkasse.

Bereits jetzt befinde man sich in der Planung für Vorranggebiete. „Wir wollen da vor der Welle bleiben“, macht er klar. So könne man jetzt mitreden und -bestimmen, wo Windräder in der Gegend gebaut werde können. „Ab 2027 werden dann Flächen einfach festgelegt.“ So war auch der Tagesordnungspunkt neun der Mai-Stadtratssitzung einer solchen Planung vorbehalten. „Aufstellungsbeschluss Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windenergie der Stadt Annaburg sowie Antrag auf Zielabweichung“, lautete das Thema. Letztendlich gibt es Vorbehalte hinsichtlich der vorgesehenen Flächengrößen und deren Ausdehnung, insbesondere in Richtung Plossig. Mit diesem Thema werde sich nun nochmals der Bauausschuss im Juni befassen. „Somit kann es erst im Juni im Stadtrat beschlossen werden.“

Mit der frühzeitigen Planung ist Stefan Schmidt optimistisch, den nötigen Kompromiss zwischen Landwirtschaft, Energiewende und Landschaftsbild hinzubekommen. Das liegt auch an den regionalen Akteuren. „Der Windkraftbetreiber Heidewind gehört mit zur Agrargenossenschaft“, erläutert Stefan Schmidt. Damit gäbe es eine Doppelnutzung der Felder, die gesellschaftlich akzeptiert sei.