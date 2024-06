Bethau/MZ. - Den düsteren Wetterprognosen zum Trotz feierten die Bethauer eine große, fröhliche Kindertagsparty, deren Resonanz sogar die optimistischsten Prognosen übertrafen. Die 50 vorbereiteten Stempelhefte, mit denen die kleinen Besucher an den zwölf Stationen Punkte für einen Preis sammeln konnten, waren bereits nach kurzer Zeit verteilt, obwohl die Nachfrage noch hoch war.

Die kleinen Besucher der Party konnten in die Lebenswelt der Indianer eintauchen. (Foto: Annette Schmidt)

Bürgermeister Andreas Nowack erstaunte besonders die Nachricht, dass einge Besucher aus Bayern, Berlin und sogar aus Mexiko angereist waren.

In Bethau waren alte Spiele wie Sackhüpfen der Renner. (Foto: Annette Schmidt)

Zum Start der Kindertagsparty um 14 Uhr konnten die Besucher samt ihrer erwachsenen Begleiter in der angenehm kühlen Dorfkirche bei Popcorn den Film: „Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs“ ansehen. Ab 15 Uhr wurden fleißig Stempel gesammelt.

Eine Kutschfahrt, die ist lustig. Besucher, die Bethau mal aus einer anderen Perspektive erkunden wollten, kamen mit zwei Pferdestärken auf ihre Kosten. (Foto: Annette Schmidt)

Auf dem Sport- und Spielplatz hatten die Dorfbewohner verschiedene Spielstationen aufgebaut. Darunter waren Spieleklassiker wie Eierlaufen, Gummistiefelweitwurf oder Kartoffelwerfen.

Die pferdebegeisterten Schwestern Luise (l.) und Clara genossen den kleinen Ausrit mit einer Ponystärke. (Foto: Annette Schmidt)

Was Feuerwehrmänner und- frauen so alles leisten, erfuhren Matteo und sein Zwilling Linus, die an dieser Station ihre ersten Stempel ergatterten. Pia (12) und Lenja (10), hatten als Erste ihre Stempelhefte gefüllt. Die meiste Zeit, um an einen Stempel zu kommen, brauchten sie beim Streichelzoo.

Die Zwillinge Matteo (Mitte) und Linus sammeln an der Feuerwehrstation ihre ersten Stempel. (Foto: Annette Schmidt)

In der kleinen Indianer-Welt konnten sich die Kinder kreativ ausprobieren und indianischen Kopfschmuck basteln oder sich im Bogenschießen üben. Für die Kleinen, die immer noch Power hatten, standen unterschiedliche Hüpfburgen bereit.

Für ein wenig Ruhe und Entspannung sorgten die Ziegen und Hasen im Streichelzoobereich. (Foto: Annette Schmidt)

Während der kurzen Regenschauer war der „Jarten“ ein viel frequentierter Ort. Denn hier blieb man nicht nur trocken, sondern konnte sich bei Kuchen, frischen Waffeln, Zuckerwatte und Gegrilltem stärken.

So manche Erwachsenen kramten in ihren Erinnerungen und wagten den Wettkampf mit den Kindern, wie hier beim Eierlaufen. (Foto: Annette Schmidt)

Der absolute Höhepunkt war die Seifenblasendisco im großen Festzelt. Zwischen unzähligen Seifenblasen tanzten Groß und Klein, was die Füße hergaben.