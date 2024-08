Der Kabarettist Bernd-Lutz Lange stellt in der Axiener Bücherkirche sein kommendes Buch „Café Continental“ vor. Wie dieses Werk beim Publikum in der Elbaue aufgenommen wird.

Axien/MZ. - Erst eine Wurst essen und dann ein Buch zum Signieren kaufen – das ist an diesem Samstag ein zum Scheitern verurteilter Plan. Klar, am Grill im Axiener Pfarrgarten ist man quasi sofort dran, geht dann aber am Bücherstand leer aus. „Das Leben ist ein Purzelbaum“, „David gegen Goliath“ sowie „Magermilch und lange Strümpfe“ lauten die angebotenen Titel. Bevor die Besucher der Bücherkirche diese Werke des Autors Bernd-Lutz Lange kaufen, lauschen sie den von ihm vorgetragenen Ausschnitten aus seinem kommenden Werk.