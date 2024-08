Hemsendorf/MZ. - Die Temperatur im Park passt, doch der Himmel über Hemsendorf ist an diesem Sonntagmorgen von der bedeckteren Sorte. So nieselt es zu Beginn des Gottesdienstes. Pfarrerin Viola Hendgen ist offensichtlich alles andere als aus Zucker und trotzt den Wassertröpfchen. Nur die Organistin hat sich mit ihrem Keyboard unter einem Pavillon in Sicherheit gebracht. Doch der Niederschlag endet rechtzeitig noch vorm Mittag und der kulturelle Höhepunkt der Jessener Ortschaft Gorsdorf-Hemsendorf nimmt ganz trocken seine Fahrt auf. So soll es sich zugetragen haben, wie Peggy Knöffel der MZ berichtet.

