Missverständnis in Annaburg - Schulleiterin entschuldigt sich beim Bürgermeister

Annaburg/MZ - Kurz vor dem weltbekannten Song „Jingle Bells“ streikt die Musikanlage. „Wackelkontakt“, schallt es durch die Annaburger Schlosskirche, das mit viel Liebe zum Detail gestaltete weihnachtliche Programm der Grundschule „Michael Stifel“ erlebt eine außerplanmäßige Unterbrechung. Schulleiterin Antje Berger nutzt die Gunst des Augenblicks, schnappt sich das Mikrofon und weist Bürgermeister Stefan Schmidt (Freie Wählergemeinschaft) darauf hin, dass die Bildungseinrichtung eine neue Musikanlage benötigt. Minuten später rudert die Chefin verbal zurück. Sie entschuldigt sich für ihr forsches Vorpreschen sowie den falschen Zungenschlag, denn im Nachgang der kurzen Anmerkung habe man ihr zugeraunt, dass die Anlage „gar nicht so alt“ ist. Bürgermeister Stefan Schmidt betont, dass er zunächst „ein wenig von den Socken gewesen“ sei, doch das Missverständnis habe sich rasch geklärt. „Es war ein tolles Programm mit einer schönen Choreografie“, so das Stadtoberhaupt, das es richtig gut findet, was die Grundschule alles auf die Beine gestellt hat.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 3 Tage >>testen<<.