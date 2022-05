Mini-Lichtenburg kommt im Schlossmuseum Prettin ganz groß raus

Wie lange Volkmar Plättner an dem Exponat gebaut hat.

Volkmar Plättner baute drei Jahre an dem Modell der Lichtenburg, welches die Fürstenausstallung im Schloss eröffnet.

Prettin/MZ - Es ist drei Meter breit und vier lang - das Miniaturmodell der Lichtenburg führt im ersten Obergeschoss des Prettiner Schlosses die Besucher in eine längst vergangene Welt der Fürsten und Fürstinnen, die einst hier lebten. In dem Modell erhebt sich die Lichtenburg als prunkvoller sonnengelber Herrschaftssitz über französische Gärten und bäuerliche Felder. Einige Gebäudeteile, die das Bild der Anlage heute prägen, wie der Gefängnistrakt, existieren in dem Modell nicht.